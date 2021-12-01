بالخطوات كيفية شحن بطاقة سوا من تطبيق الراجحي ومعرفة مزاياه العديدة

يقوم مصرف الراجحي بالعديد من الخدمات المصرفية والتعاملات المالية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمملكة والمقيمين حيث يعتبر من أفضل بنوك المملكة في تقديم خدماتها العديدة ومنها ما نتناوله اليوم من خلال مقالي حيث نقدم لكم من خلال موقع ثقفني بالتفصيل كيفية شحن بطاقة سوا من خلال تطبيق الراجحي وكما سنوضح الطرق المختلفة لشحن بطاقة سوا بعدة طرق سنوضحها بالتفصيل، وكما سنوضح لقرائنا مزايا بطاقة سوا العديدة، حيث تعتبر بطاقة سوا هي شريحة مسبقة الدفع من شركة “STC”، ومن مزاياها العديدة حيث يمكن لحامل هذه البطاقة القيام بالاتصالات الدولية والمحلية، بالإضافة الى أنها توفر لك خدمات الرسائل النصية وخدمات الانترنت، حيث تقدم بطاقة سوا لعملائها الكثير من المميزات لتنال ثقة عملائها و تجعلهم متميزين، وتعتبر تعدد طرق الشحن من أهم المزايا لتي توفرها الشركة لعملائها، أما بالنسبة لباقات الانترنت يمكنك شحن كويك نت مسبقة الدفع، حيث تعتبر كويك نت STC من أفضل باقات الإنترنت لأنها متوفرة في كُل مكان تحصل من خلالها على تجربة تصفح أسهل وأسرع، يمكنك الإشتراك في باقات كويك نت المدفوعة مقدمًا من خلال تطبيق My stc أو يمكنك تفعيل الخدمة بإرسال رسالة نصية الى 900 ، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

كيفية شحن بطاقة سوا من تطبيق الراجحي:

هناك الكثير من الطرق المختلفة لشحن بطاقة سوا ولكن يفضل الكثير من العملاء شحن سوا عن طريق تطبيق الراجحي وهو ماسنوضحه من خلال مقالنا الخطوات بالتفصيل:

أولاً يجب أن تقوم بفتح تطبيق الراجحي وتقوم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر. ومن القائمة الرئيسية قم باختيار السوق الإلكتروني ثم الاتصالات السعودية. ثم اختيار شحن الجوال، وحدد قيمة بطاقة الشحن التي تريدها، وبعدها اكتب الرقم المراد شحنه. ثم تحديد حسابك في بنك الراجحي ويتم خصم المبلغ منه. بعد التحقق من البيانات أضغط التالي. ثم أدخل الكود المرسل إلى رقم الهاتف باستخدام رسالة نصية وأكد عملية الشحن.

أولا اتصل برقم 920003344 وهو الهاتف المصرفي لبنك الراجحي. ثم كتابة رقمك السري. وبعد سماع الاختيارات اختر رقم خدمة شحن من stc واكتب رقم الهاتف المراد شحنه مع تحديد قيمة الشحن. ثم حدد طريقة الدفع التي تريدها وأكد عملية الشحن.

بالخطوات كيفية شحن بطاقة سوا عن طريق الهاتف المصرفي الراجحي :كيفية شحن بطاقة سوا من تطبيق STC

يمكنك شحن بطاقة سوا بعدة طرق مختلفة من ضمنها التطبيق، حيث يمكنك إتمام عملية الشحن من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق STC، لتسجيل الدخول. اكتب اسم المستخدم والباسورد. في أعلى الصفحة مكان لاختيار الرقم الذي تريد أن تقوم بشحنه. بعد ذلك يمكنك اختيار إعادة الشحن. جاء الدور على اختيار طريقة الدفع، وبما أن الموقع يعمل دائما لتوفير الراحة لعملائه لذلك قامت الشركة بتوفير طرق الشحن المختلفة والتي تناسب الجميع مثل بطاقات الماستر كارد وبطاقات فيزا وبطاقة مدى وبطاقة أمريكان اكبريس. بعد ذلك أختار دفع بعد أن تقوم بإدخال بيانات بطاقتك.

كيفية شحن بطاقة سوا من خلال موقع My STC

وعن كيفية شحن بطاقة سوا من خلال المنزل نوضح هذه الخوات بالتفصيل كما يلي:

أولا عليك الذهاب لموقع My STC. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور وإذا كنت لا تملك حساب عليك تسجيل حساب جديد. ثم اختيار الرقم المراد شحنه من أعلى الشاشة والمبلغ المطلوب. بعد ذلك قم باتمام عملية الدفع من خلال كتابة بيانات بطاقتك. كما يوفر الموقع طرق دفع مختلفة مثل بطاقات الماستر كارد وبطاقات فيزا وبطاقة مدى وبطاقة أمريكان اكبريس.

أهم مزايا بطاقة سوا:

توفر لك بطاقة سوا العديد من المزايا من أهمها مايلي: