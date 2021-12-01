بوتين: التدريبات العسكرية الكبرى بالقرب من حدودنا تشكل تهديدًا لنا

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ، اليوم الثلاثاء، "يساور الاتحاد الروسى القلق إلى حد ما إزاء التدريبات العسكرية الكبرى، التى نُفذت بالقرب من حدوده، بما فى ذلك فى البحر الأسود مؤخرًا، حيث كانت القاذفات الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كيلومترًا فقط من حدودنا، مسلحة بأسلحة دقيقة وربما حتى أسلحة نووية، مؤكدًا أن: "كل هذا يشكل تهديدا لنا".

وأضاف الرئيس الروسى، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، أنه تم الحديث عن هذا الأمر فى أوائل هذا العام، عندما أجرت روسيا مناوراتها العسكرية، موضحًا: "لكن، كما نرى، لم يحدث ذلك".

وأوضح "أن الأمر لا يتعلق بتحريك القوات أو عدمها، ولا يتعلق بشن حرب أم لا ، لكنه يتعلق بإقامة علاقات تقوم على أساس أكثر عدلاً واستدامة ومراعاة للمصالح الأمنية لجميع الجهات الفاعلة فى النشاط الدولى".