موعد مباراة السعودية اليوم والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية اليوم، يلتقي منتخب السعودية اليوم الأربعاء نظيره منتخب الأردن في الجولة الأولى في كأس العرب والمقامة حاليا في قطر 2021، يشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة في كأس العرب بالإضافة إلى كلا من فلسطين والمغرب، يسعى المنتخب السعودي إلى الحصول على النقاط الثلاث عندما يواجه الأردن اليوم رغم المشاركة بمنتخب الشباب.

موعد مباراة السعودية اليوم

تنطلق مباراة السعودية اليوم والأردن في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث مباراة السعودية والأردن اليوم والتي تنقل عبر قناة bein sports HD2 في مواجهة تبدو هامة بالنسبة لمنتخب السعودية أمام الأردن.

مباراة السعودية والأردن العاشرة مساء القناة الناقلة قناة bein sports HD معلق المباراة عامر الخوذيري

تصريحات لاعبي السعودية قبل المباراة

كان تركي العمار ونواف البوشل ومحمد الربيعي اليامي، لاعبي منتخب السعودية قد أكدوا أن مشاركة السعودية بفرق الشباب لن يؤثر على طموحات وأداء منتخب السعودية.

وأكد تركي العمار أن المنتخب السعودي يبحث عن بداية جيدة أمام الأردن وأكد أن لاعبي الأخضر منسجمين وقادرين على اللعب سويا ومواجهة أي منتخب والوصول بعيدا في بطولة كأس العرب.

وأكد أن الظروف ممهدة بشكل كبير من أجل تحقيق بداية منتظرة وأن المنتخب السعودي يضع كل تركيزه على مباراة الأردن من أجل تحقيق النقاط الثلاث في مستهل مشوار الأخضر السعودي في كأس العرب.

فيما أكد نواف البوشل أن هناك طموح قوي من أجل الفوز على الأردن وأكد أن السعودية لاتعاني من أي ضغوط وأن هناك فرصة لكل اللاعبين من أجل المشاركة وتحقيق المفاجأة أمام الأردن.

وكان حامد الغامدي، لاعب منتخب السعودية قد أكد أن الجماهير السعودية تطمح أن يقدم السعودية أداء رائع في الجولة الأولى من مباريات كأس العرب للمنتخبات في قطر سواء على مستوى الأداء والنتيجة.

يذكر ان مباراة المنتخب السعودي أمام الأردن تحظى بمتابعة قوية من جانب الجماهير السعودية والتي تتطلع أن يحقق المنتخب السعودي نتيجة طيبة في الجولة الأولى في كأس العرب.

توقعات نتيجة مباراة السعودية والأردن

من المتوقع ان تشهد مباراة السعودية والأردن أهداف لكلا المنتخبين وخاصة السعودية، خاصة وأن مشاركة السعودية بفريق الشباب أمر قد يضع إيجابيات كثيرة من حماس اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتيجة طيبة.