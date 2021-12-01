الإرهاب يحصد أرواح 30 قتيلا فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال نائب محافظ المنطقة، إيسايا جبانين، لوكالة "فرانس برس"، إن الهجومين كانا متزامنين فى قريتى كايتا وباينجو قرب الحدود مع الكاميرون، وكانا يبعدان عن شمال غرب العاصمة بانجى بنحو 500 كيلومتر.
وألقى جبانين بمسؤولية الهجوم على حركة "العودة والتعويض ورد الاعتبار" التى يتحدر غالبية عناصرها من إثنية الفولانى، وهى إحدى أقوى الجماعات المسلحة فى جمهورية إفريقيا الوسطى.
واوضح أن عددا كبيرا من سكان المنطقة لجأوا منذ الاثنين إلى الكاميرون المجاورة؟
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