نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اجازات الكويت 2022 من قانون الخدمة المدنية وتحديد إجازة يوم التحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اجازات الكويت 2022 واحدة من أهم الدول العربية في الشرق الأوسط والتى يقطنها العديد من القادمين للعمل من مختلف الدول، ويهتمون بمعرفة جدول اجازات الكويت 2022 مع بداية العام الميلادي لوضع خطتهم للسفر فضلا عن التمتع بالإجازات الرسمية المحددة في قانون الخدمة الوطنية، لاسيما إجازة يوم التحرير وأيضًا اليوم الوطنى الكويتي فهى من أهم المناسبات المنتظرة مع بداية العام الجديد، مع العلم أن عدد سكان دولة الكويت يبلغ 4.67 مليون نسمة، ومساحتها 17818 كيلو متر مربع، ويبلغ احتياطي النفط في الكويت حوالى 104 مليار برميل، أي ما يعادل 10% من احتياطي نفط العالم.

جدول اجازات الكويت 2022

حدد قانون الخدمة المدنية، جدول اجازات الكويت 2022 بمنح الموظفين العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، إجازات رسمية لجميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت من خلال الجدول التالي:

تاريخ يوم الإجازات

1 يناير السبت رأس السنة

25 فبراير الجمعة اليوم الوطني

26 فبراير السبت يوم التحرير

1 مارس الثلاثاء الإسراء والمعراج

2 مايو الإثنين عيد الفطر

3 مايو الثلاثاء أجازة عيد الفطر

4 مايو الأربعاء أجازة عيد الفطر

9 يوليو السبت عيد الأضحى

10 يوليو الأحد أجازة عيد الأضحى

30 يوليو السبت رأس السنة الهجرية

8 أكتوبر السبت المولد النبوي

إجازة اليوم الوطني للكويت 2022

من المعروف أن إجازة اليوم الوطني للكويت 2022 تكون 25 فبراير من كل عام، يحتفل به أبناء الكويت مع ذكري الاحتفال بيوم الاستقلال عن المملكة البريطانية المتحددة 19 يونيو 1961 وبعهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وتشهد البلاد احتفالات مختلفة في كل مكان ويتم تكريم المتميزين في مختلف القطاعات لحبهم وتميزهم وإيمانًا بالنهوض بالوطن وتحقيق نجاحات لرفع شأنه.

إجازة يوم التحرير 2022

يكون موعد إجازة يوم التحرير 2022 لدولة الكويت في 26 فبراير من كل عام، وهى مناسبة تحرير الكويت من الغزو العراقي أثناء حرب الخليج الثانية، وتعتبر من الذكريات المميزة والتى تتزامن مع احتفالات دولة الكويت باليوم الوطني.

بذلك يكون اتضح كل مايخص جدول اجازات الكويت 2022 حتى نهاية العام الميلادي، ومواعيد احتفالات اليوم الوطني الكويتي وأيضًا يوم التحرير 2022. كما ونتابع معكم كل جديد يخص الإجازات في دولة الكويت خاصة في العام الجديد.