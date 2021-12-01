جدول اجازات قطر 2022 وتوقيت العيد الوطني القطري

جدول اجازات قطر 2022 يبدأ من 1 يناير بعطلة رأس السنة الميلادية، فدولة قطر واحدة من دول شبه الجزيرة العربية، وتقع جنوب غرب القارة الآسيوية، وتطل على الخليج العربي وتمتلك حدود برية مشتركة مع المملكة العربية السعودية من الجنوب، كما تمتلك حدود بحرية مع الإمارات ومملكة البحرين، وحصلت دولة قطر على استقلالها رسميًا في 1971 وفي الأيام الجارية يترقب المواطنين والمقيمين في دولة قطر ذكري احتفال العيد الوطني القطري بمظاهر الاحتفال بمختلف أنواعها.

جدول اجازات قطر 2022

حدد جدول اجازات قطر 2022 من أول يوم في السنة حتى آخر يوم على النحو الآتي:

اليوم العطلة التصنيف التاريخ

السبت رأس السنة الميلادية عطلات المسيحيين 1 يناير 2022

الثلاثاء اليوم الرياضي للدولة في قطر عطلات قطر 8 فبراير 2022

الأحد يوم البنوك في قطر عطلات قطر 6 مارس 2022

الاثنين عيدُ الفطر عطلات المسلمين 2 مايو 2022

السبت عيد الأضحى عطلات المسلمين 9 يوليو 2022

يوم السبت شهر المحرم / رأس السنة الهجرية عطلات المسلمين 30 يوليو 2022

يصادف يوم السبت المولد النبوي الشريف عطلات المسلمين 8 أكتوبر 2022

الأحد اليوم الوطني القطري عطلات قطر 18 ديسمبر 2022

موعد العيد الوطني القطري

موعد العيد الوطني القطري ينتظره كافة المواطنين والمقيمن في البلد، فهو إحياء ذكري تأسيس دولة قطر على يد الملك الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر 1878 ميلادية، ومن وقتها يتم الاحتفال بـ اليوم الوطني القطري 18 ديسمبر من كل عام، وتعم الاحتفالات في كل مكان بالبلاد، وتنتشر اللافتات بمحبة الوطن، وتكريم المشاركين في تأسيس دولة قطر وماحققته من انجازات.

العيد الوطني القطري

بدأ الاحتفال به 18 ديسمبر 1878 ميلاديًا، على يد الشيخ جاسم بن محمد.

تأسست فيه دولة قطر بشكل رسمي.

قرر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الوطني يكون إجازة وطنية رسمية.

تتزين الدولة كلها احتفالًا بهذا اليوم التاريخي الهام.

يتم تكريم المواطنين المميزين في اليوم الوطني القطري.

تنشر لافتات توعية ثقافية عن طريق الحديث عن تاريخ البلاد، وعن وحدتها الوطنية.

إقامة احتفالات مختلفة ومظاهر لتقاليد وتراث هذه الدولة العريقة.

رفع علم دولة قطر أعلى كل المباني.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق بجدول اجازات قطر 2022 وتوقيت العيد الوطني القطري