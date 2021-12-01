جدول اجازات البحرين 2022 بالأيام من أول السنة لآخرها.. موعد العيد الوطني البحريني

جدول اجازات البحرين 2022 يشغل أذهان المواطنين والمقيمين في المملكة، فالجميع يريد معرفة العطلات الرسمية في البحرين قبل اتخاذ قرار بالسفر أو التوجه لأي مكان، وحاليًا يجري الاستعدادات للاحتفال بـ موعد العيد الوطني البحريني 2021 وتزيين مملكة البحرين بلافتات فخر باستقلال المملكة وما حققته من انجازات على كافة الأصعدة، ويبدأ جدول اجازات البحرين 2022 من أول يوم في السنة الميلادية الجديدة وهى إجازة رأس السنة يوم 1 يناير السبت، وتنتهى آخر إجازة بالسنة الميلادية هو احتفالات اليوم الوطني البحريني من كل عام.

جدول اجازات البحرين 2022

حدد قانون العمل البحريني جدول اجازات البحرين 2022 والعطلات الرسمية من أول السنة حتى آخرها في جدول بالأيام على النحو الآتي:

تاريخ يوم الإجازات

1 يناير السبت رأس السنة الميلادية

1 مايو الأحد عيد العمال

2 مايو الإثنين عيد الفطر

3 مايو الثلاثاء أجازة عيد الفطر

4 مايو الأربعاء أجازة عيد الفطر

9 يوليو السبت عيد الأضحى

10 يوليو الأحد أجازة عيد الأضحى

11 يوليو الإثنين أجازة عيد الأضحى

30 يوليو السبت رأس السنة الهجرية

8 أغسطس الإثنين عاشوراء

9 أغسطس الثلاثاء عاشوراء

8 أكتوبر السبت المولد النبوي الشريف

16 ديسمبر الجمعة العيد الوطني

17 ديسمبر السبت العيد الوطني

موعد العيد الوطني البحريني

يترقب أبناء مملكة البحرين بشغف وحب موعد العيد الوطني البحريني 2021 والذي يحل علينا 16 ديسمبر المقبل وهى ذكرى استقلال البحرين من بريطانيا الذي وقع في 15 أغسطس 1971 وبعدها تم تتويج الحاكم السابق عيسي بن سلمان آل خليفة مللدولاة، ومن وقتها يحتفل كل المواطنين في البحرين بذكري العيد الوطني البحريني ويتحدثون عن وطنهم بمشاعر الحب والفخر.

البحرين

تعتبر مملكة البحرين أحدي الدول الواقعة في الجزيرة العربية، وعاصمتها المنامة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة، وتمتلك الدولة مؤشر التنمية البشرية العالمي، وتعتبر من أقوى الدول اقتصاديًا، فضلاً عن أن مملكة البحرين عضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، ولها مكانة مميزة بين الدول العربية والأجنبية.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بجدول اجازات البحرين 2022 بالأيام من أول السنة لآخرها.. موعد العيد الوطني البحريني، كما وسنتابع معكم من خلال تحديث الموضوع كل ما هو جديد.