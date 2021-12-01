إضافات ومميزات تحديث لعبة فورت نايت 18.30 النسخة الأخيرة من اللعبة Fortnite Game نقدمها إليكم، حيث أنه مؤخرًا تم الإعلان عن إصدار لعبة فورت نايت الجديد على أجهزة الأندرويد وبإمكان اللاعبين الآن الحصول على فرصة لتنزيل اللعبة من خلال جهاز الحاسوب أو الهاتف دون بذل مجهود كبير، والجدير بالذكر أن اللعبة لم يتغير هدفها إذ أن هدفها هو خوض معركة ملكية مع العالم المفتوح والتي تم تخصيصها للهواتف الذكية والحاسوب، وفيما يلي سنتعرف على كيفية تحميل تحديث لعبة فورت نايت الجديد بالإضافة إلى الخصائص المضافة على النسخة المحدثة.

إضافات ومميزات الإصدار المحدث من فورت نايت

يتم إجراء تعديلات على الموسم الثامن من اللعبة إذ هناك بعض التغييرات الأساسية التي تمر بها الجزيرة على الخريطة، حيث أن ملكة المكعب التي تتربع على القمة الخاصة بنقطة إلتقاء POI الجديدة ستقوم بالتأكد من تدمير الجزيرة بشكل كامل في القريب العاجل ونشر الفساد لضمان عدم تبقي شيء لحفظه وحمايته، لذلك لحماية الجزيرة تم إضافة بعض الأجهزة والأدوات المتطورة ومن هذه الأدوات هي أداة Fortnight: Combat Pistol المتطور والذي يعد من الخصائص والمميزات التي تم إضافتها مؤخرًا على اللعبة حيث سيكون في مقدرة اللاعبين من التهيؤ من خلال هذه الأداة من خلال التقاطه من الصناديق أو من الأرض بالإضافة إلى أنه يمكن أيضًا إمكانية إيجاد السلاح عن طريق التخلص منه caretaker في الموسم الثامن، ويتم تزويد الأداة بخمس نوادر متعددة وصولًا إلى الأسطورة، مع زيادة معدل الصور في الشكل الأسطوري في الثانية من 23 إلى 28.

لعبة Shadow Ops الجديدة لـ NPC في Fortnite Season 8

أصبحت كل من Shadow Ops وNPC الجديدة متوفرة الآن على الموسم الثامن، وباستطاعة اللاعبين التوجه إلى NPC إلى الجزيرة وذلك لإكمال تحدياتها وقبول مهامها وعلاوةً على ذلك فإن Shadow Ops NPC يقع في Lazy Lake ويمتلك اللاعبين القدرة أثناء بداية المباراة على تثبيت الشخصية على الخريطة باختيار NPC بعد الذهاب إلى قائمة المهام، وبذلك قدمنا لكم إضافات ومميزات تحديث لعبة فورت نايت 18.30 النسخة الأخيرة من اللعبة Fortnite Game.