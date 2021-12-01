ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 مواعيد مباريات اليوم الثاني

ننشر لكم ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 بشكل متجدد ومواعيد المباريات، كانت بطولة كأس العرب في قطر 2021 قد انطلقت الثلاثاء بعدد من المباريات، كانت تونس قد نجحت في الفوز على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل العراق مع عمان، ونجح منتخب قطر في الفوز على البحرين ونجحت الإمارات في الفوز على سوريا بهدفين مقابل هدف.

جوائز بطولة كأس العرب

من المرتقب أن يحصل كل فريق مشارك في كأس العرب على 500 ألف دولار، ويحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على 750 ألف دولار، بينما يحصل المركز الأول على خمسة ملايين دولار، ويحصل المركز الثاني على 3 مليون دولار، ويحصل المركز الثالث على 2 مليون دولار، والرابع على مليون ونصف مليون دولار.

ترتيب مجموعات كأس العرب 2021

ننشر لكم ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 بشكل متجدد ويومي، في كل المجموعات.

المجموعة الأولى: قطر وعمان والعراق والبحرين.

المجموعة الثانية: تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا.

المجموعة الثالثة: الأردن وفلسطين والمغرب والسعودية.

المجموعة الرابعة: لبنان والسودان والجزائر ومصر.

يذكر أن قطر تحتل المركز الأول في المجموعة الأولى بثلاث نقاط، وتحتل عمان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وتحتل العراق المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وتحتل البحرين المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

بخصوص المجموعة الثانية، تحتل تونس المركز الأول برصيد ثلاث نقاط، وتحتل الإمارات برصيد 3 نقاط، وتحتل سوريا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، وتحتل موريتانيا بدون رصيد من النقاط.

مباريات اليوم الأربعاء في كأس العرب

من المنتظر أن تقام الأربعاء عددا من المباريات، حيث تقام مباراة الجزائر مع السودان في الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، بينما تلتقي مصر لبنان في تمام الرابعة مساء، وتقام مباراة المغرب وفلسطين في السابعة مساء، وتلتقي السعودية الأردن في تمام العاشرة مساء.

هذا ويبدو طموح منتخب السعودية اليوم كبير أمام الأردن، خاصة وأن السعودية ستحاول رغم المشاركة بمنتخب الناشئين إلى الفوز على الأردن وتصدر المجموعة ومحاولة جيل الشباب لديها من إثبات ذاته بغية الإنتقال إلى اللعب في المنتخب الأول، وتبدو مباراة مصر ولبنان اليوم سهلة للمنتخب المصري والذي يشارك بالعناصر الأساسية عدا المحترفين.

يذكر أن كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة لبنان أن منتخب مصر جاء لقطر من أجل التجهيز والإعداد لمباراة كأس العالم الفاصلة، ولكنه أكد على أهمية البطولة بالنسبة له وأن الفوز بكأس العرب من الأمور المهمة والتي يعول عليها كثيرا خاصة وأن جوائز البطولة المادية يجعل هناك أهمية كبرى من أجل التنافس على الفوز بها بشكل كبير.