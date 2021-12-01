التحالف العربى يعلن تدمير زورق ومسيرة مفخخة لـ عصابات الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأربعاء، تدمير مسيرة زورق مفخخ لـ ميليشيات الحوثى قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر.





وقال، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الطائرة المسيّرة التى أطلقتها ميليشيات الحوثى، تم تجميعها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوى بمطار صنعاء.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أن ميلشيات الحوثى المدعومة من إيران، حاولت نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف، مشيرا إلى أنه قصف كامل الكتيبة فى هذه لتحييد تهديد الصواريخ والمسيرات.

وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة أقلعت من مطار صنعاء، وتم اعتراضها فى أجواء محافظة عمران.