ارخص عرض تقسيط.. سيارة تويوتا كورولا 2021 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر

ارخص عرض تقسيط.. سيارة تويوتا كورولا 2021 يقدم عبد اللطيف جميل للسيارات تسهيلات تقسيطية للسيارة العائلية تويوتا كورولا موديل عام 2021 التي تأتي بثمان فئات مختلفة، وتم توفير ثلاث محركات للسيارة لكل محرك سعة لترية مختلفة عن الآخر، تزيد السعة الأتربة بزيادة رتبة الفئة للسيارة، تويوتا كورولا من السيارات الواعرة الجبارة في سوق السعودية وأسواق الخليج التي تحتوي على مواصفات ومميزات تجعلها الأفضل بين باقي السيارات، منذ ان تم اطلاقها لأول مرة في التاريخ وهي حققت اعلى نجاح واعتمدت الشعوب ومحبين السيارات على شراءاها لذلك أصبحت من السيارات المعروفة في الأسواق والكل يبحث عن مواصفاتها واسعارها وخطوات التقسيط وسوف نقدمة لكم اليوم عبر موقعنا. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2021 وسعرها . توفر الشركة اليابانية تويوتا الفئة الأولى من السيارة بسعر 74,572 ريال سعودي، أما أعلى فئة بها تباع بسعر 99,395 ريال سعودي، ويأتي الاختلاف هذه المرة في الفئات من خلال المحركات التي توفرها شركة تويوتا.

حيث لكل محرك سعة لترية مختلفة، فيأتي المحرك الأول بسعة 1,6 لتر، أما المحرك الثاني بسعة 1,8 لتر، أما سعة المحرك الثالث هي 2,0 لتر، تأتي الفئة المتوسطة من سيارة تويوتا كورولا 2021 بسعة لترية تصل إلى 1,6 لتر بينما تأتي السيارة المنافسة لها من شركة هوندا بسعة 1,5 لتر فقط.

مزودة هذه الفئة بمرايا جانبية تعمل بنظام إلكتروني، تأتي بها طارة القيادة مزودة بنظام كهربائي.

تأتي قوة الفرملة موزعة توزيعًا إلكترونيًا، مزودة هذه السيارة بجميع فئاتها بشاشة تعمل بنظام اللمس لعرض كافة المعلومات وبها أيضًا مدخل Aux وتدعم خاصية البلوتوث. كيفية التقسيط مع عبداللطيف جميل يتطلب نظام التقسيط ملء استمارة محددة الخانات لكي يتم قبول طلب الشراء أو التقسيط، في البداية يجب تحديد نوع السيارة والفئة المطلوبة، يأتي الخانة الثانية لون السيارة من الداخل والخارج، من ثم تأتي الأسئلة التي تحدد قيمة القسط، مثل الدخل الشهري للفرد الذي يريد الشراء، كم المقدم النقدي الذي بإمكانه دفعه.

وأخيرًا المدة التي يسدد بها الأقساط، فإذا كان مدة التقسيط هي ٦٠ شهراًا ذا فإن المقدار المالي المدفوع كل شهر إذا كانت السيارة من الفئة الأولى هي 1210 ريال سعودي شهرياً، لأن السيارة تأتي بسعر 74,572 ريال. الفئة الأولى من سعرها 99,392 وسيكون التقسيط الشهري لها 1650 ريال تقريباً.

وتأتي الفئة المتوسطة بسعر 87 الف ريال سعودي ويكون القسط الشهري لها على 60 شهر 1450 ريال شهريًا.

تأتي السيارة في الفئة الثانية بستة ألوان مختلفة يمكنك الاختيار ما بينهم، تأتي باللون الأسود والرمادي واللون الأبيض اللؤلؤي وأيضًا اللون الفضي اللامع واللون الأحمر واللون الرصاصي الغامق، يأتي لون السيارة من الداخل باللون العاجي المخملي مصنوعة من الجلد فاخر الصنع والمريح. الوسوم

ارخص عرض تقسيط.. سيارة تويوتا كورولا 2021 يقدم عبد اللطيف جميل للسيارات تسهيلات تقسيطية للسيارة العائلية تويوتا كورولا موديل عام 2021 التي تأتي بثمان فئات مختلفة، وتم توفير ثلاث محركات للسيارة لكل محرك سعة لترية مختلفة عن الآخر، تزيد السعة الأتربة بزيادة رتبة الفئة للسيارة، تويوتا كورولا من السيارات الواعرة الجبارة في سوق السعودية وأسواق الخليج التي تحتوي على مواصفات ومميزات تجعلها الأفضل بين باقي السيارات، منذ ان تم اطلاقها لأول مرة في التاريخ وهي حققت اعلى نجاح واعتمدت الشعوب ومحبين السيارات على شراءاها لذلك أصبحت من السيارات المعروفة في الأسواق والكل يبحث عن مواصفاتها واسعارها وخطوات التقسيط وسوف نقدمة لكم اليوم عبر موقعنا. مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2021 وسعرها . توفر الشركة اليابانية تويوتا الفئة الأولى من السيارة بسعر 74,572 ريال سعودي، أما أعلى فئة بها تباع بسعر 99,395 ريال سعودي، ويأتي الاختلاف هذه المرة في الفئات من خلال المحركات التي توفرها شركة تويوتا.

حيث لكل محرك سعة لترية مختلفة، فيأتي المحرك الأول بسعة 1,6 لتر، أما المحرك الثاني بسعة 1,8 لتر، أما سعة المحرك الثالث هي 2,0 لتر، تأتي الفئة المتوسطة من سيارة تويوتا كورولا 2021 بسعة لترية تصل إلى 1,6 لتر بينما تأتي السيارة المنافسة لها من شركة هوندا بسعة 1,5 لتر فقط.

مزودة هذه الفئة بمرايا جانبية تعمل بنظام إلكتروني، تأتي بها طارة القيادة مزودة بنظام كهربائي.

تأتي قوة الفرملة موزعة توزيعًا إلكترونيًا، مزودة هذه السيارة بجميع فئاتها بشاشة تعمل بنظام اللمس لعرض كافة المعلومات وبها أيضًا مدخل Aux وتدعم خاصية البلوتوث. كيفية التقسيط مع عبداللطيف جميل يتطلب نظام التقسيط ملء استمارة محددة الخانات لكي يتم قبول طلب الشراء أو التقسيط، في البداية يجب تحديد نوع السيارة والفئة المطلوبة، يأتي الخانة الثانية لون السيارة من الداخل والخارج، من ثم تأتي الأسئلة التي تحدد قيمة القسط، مثل الدخل الشهري للفرد الذي يريد الشراء، كم المقدم النقدي الذي بإمكانه دفعه.

وأخيرًا المدة التي يسدد بها الأقساط، فإذا كان مدة التقسيط هي ٦٠ شهراًا ذا فإن المقدار المالي المدفوع كل شهر إذا كانت السيارة من الفئة الأولى هي 1210 ريال سعودي شهرياً، لأن السيارة تأتي بسعر 74,572 ريال. الفئة الأولى من سعرها 99,392 وسيكون التقسيط الشهري لها 1650 ريال تقريباً.

وتأتي الفئة المتوسطة بسعر 87 الف ريال سعودي ويكون القسط الشهري لها على 60 شهر 1450 ريال شهريًا.

تأتي السيارة في الفئة الثانية بستة ألوان مختلفة يمكنك الاختيار ما بينهم، تأتي باللون الأسود والرمادي واللون الأبيض اللؤلؤي وأيضًا اللون الفضي اللامع واللون الأحمر واللون الرصاصي الغامق، يأتي لون السيارة من الداخل باللون العاجي المخملي مصنوعة من الجلد فاخر الصنع والمريح.

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