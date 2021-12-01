اكتشاف أول إصابتين بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - وقالت حكومة ساو باولو فى بيان، إن وزارة الصحة فى الولاية تأكدت من من هذه وجود السلالة المتحوّرة لمدى المصابين من خلال دراسة التسلسل الجينى للفيروس.

أعلنت وزارة الصحة فى البرازيل تسجيل 9710 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى 305 وفيات، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وأفادت الصحة البرازيلية، فى بيان لها، الثلاثاء، بأن إجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد تخطى 22 مليونا و94 ألفًا و459 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 614 ألفًا و681 حالة منذ بدء الجائحة.