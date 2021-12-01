أقوى عروض العثيم السعودية وأفضل خصومات لا تُصدق على كافة السلع والمنتجات

تعتبر عروض العثيم من أفضل العروض التي تقدم في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص من مختلف أنحاء المملكة حيث أنه يقدم كافة السلع والمنتجات اللازمة إليهم، كما أنه يتميز أيضا بأنه قادر على توفير جميع الخصومات خلال الأسبوع وذلك مما يجعل لديه الكثير من المشترين من جميع أنحاء المملكة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أبرز التفاصيل الخاصة بهذا المكان، حيث أنه يمتاز بوجود جميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بأسعار تنافسية وجذابة.

قام ماركت عبد الله العثيم بتقديم الكثير من الخصومات المختلفة على جميع المنتجات به، كما أنه قام بعمل الكثير من العروض على الأجهزة الكهربية وكل هذا بأسعار خيالية وتنافسية مع جميع الأماكن الأخرى ومن أهم العروض التي قام هذا الماركت بتقديمها الآتي :

ماركت العثيم بعمل افضل العروض على جميع أنواع الشاشات ومن أهم الأنواع التي قدم عليها العروض هي شاشة جيباس ال دي سمارت ٣٢ فقط بسعر ٦٩٩ ريال فقط بدلا من ٧٥٠ ريال سعودي.

قام بتقديم أفضل العروض على مسحوق الغسيل tide حيث أصبح سهره ٥٥.٩٥ ريال فقط بدلا من ١٤٣ ريال.

أصبح سعر كيلو البصل الأحمر في ماركت العثيم فقط ١.٥٠ ريال سعودي بدلا من ٥ ريال.

سعر كيلو ملوخية المجمدة من داري فقط ٩.٩٥ ريال بدلا من ٢١ ريال

سعر صدور الفراخ ١٧.٩٥ ريال للكيلو بدلا من ٣٥ ريال سعودي.

هناك الكثير من الفروع المختلفة لهذا الماركت حيث بلغ عدد الفروع منه داخل المملكة ما يقارب ١٦١ فرع داخل المملكة، ويعتبر أيضا هذا المكان من أكبر المتاجر داخل المملكة والتي حقت نجاحاً كبيراً خلال فترة صغيرة جدا، وذلك لأنها تتميز بالمصداقية، وايضا لأنه يوجد به الكثير من المنتجات التي لا غني عنها وبأفضل جودة.

كما أنه يتميز أيضا بوجود بعض الأماكن منه التي تنتمي إلى الجملة وهذا أيضا ما يجعل مميزا بين جميع المتاجر، حيث أنه أصبح من الأماكن التي تساعد في فتح المشروعات أي أن يمكن من خلاله شراء منتجات بالجملة وبكميات وذلك يساعد في فتح بعض المشروعات الصغيرة.

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