خطوات التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية هو موضوع مقالنا اليوم حيث أن خدمة الضمان الاجتماعي من أفضل الخدمات المقدمة من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتعد الخدمة خاصة بكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة والأشخاص الذين ليس لديهم أي دخل ثابت وغير قادرين على مواكبة ظروف الحياة الحالية وسنوضح لكم كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية

يمكنك الحصول على خدمة الضمان الاجتماعي المطور وذلك بعد معرفة الشروط التالية وموافقتك لها:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي (ذكر) سعودي الجنسية مقيم على أراضي المملكة.

بالنسبة للنساء يجب أن تكون السيدة الغير سعودية متزوجة من مواطن سعودي أو تكون أم لأطفال من أب سعودي متوفى.

كبار السن وذوي الإعاقة الغير قادرين على الالتحاق بأي عمل والحصول على دخل ثابت.

المطلقة السعودية يجب أن تكون مقيمة بشكل منفرد في المملكة بدون أي عائل يعولها.

إقامة الأرملة أو المطلقة السعودية يجب أن تكون دائمة على أرض المملكة العربية السعودية وليست متقطعة.

إذا كان المرأة المطلقة السعودية تحصل على أي نوع من أنواع الدخل الثابت فهي ممنوعة من الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون للمتقدم على خدمة الضمان الاجتماعي حساب بنكي لتحويل المبلغ المتفق عليه.

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

النقر على أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة منك على المنصة وكتابتها بشكل صحيح وتتمثل في ” رقم الهوية الشخصية الوطنية ، رقم الهاتف المحمول ، عنوان المواطن ، الوظيفة ، تاريخ الميلاد”.

النقر على زر “تم” وسيتم ارسال رسالة نصية SMS على هاتفك المحمول بها كود التحقق قم بكتابته في المكان المخصص له على الصفحة.

بعد ذلك يتم نقلك إلى الصفحة الخاصة بـ “برنامج الضمان الاجتماعي المطور” قم بالنقر على “الملف الموحد” واملأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وأخيرًا قم بالنقر على “تأكيد الطلب”.

كيفية وخطوات التسجيل للحصول على خدمة الضمان الاجتماعي السعودية