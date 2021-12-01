كورونا يضرب بقوة.. ألمانيا تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، قال معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، إن حصيلة الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 5 ملايين و903 آلاف و999 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 101 ألف و790 حالة منذ بدء الجائحة.

وكانت قد أظهرت نتائج استطلاع للرأى فى ألمانيا، أمس الثلاثاء، أن هناك زيادة ملحوظة فى نسبة الذين عاودوا اتخاذ تدابير للسلامة نظرا للارتفاع القوى فى أعداد الإصابات بـ كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.