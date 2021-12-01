اليابان: إضافة 10 دول إفريقية لقائمة حظر دخول البلاد بسبب أوميكرون

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو -فى مؤتمر صحفى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء- إن الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس وسيظل سارى المفعول فى الوقت الحالى.
وأوضح أن الدول العشر الخاضعة لحظر العودة، هى أنغولا وبوتسوانا وإسواتينى وليسوتو وملاوى وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوى.
وأضاف أن بلاده تعمل على تضييق الأهلية لمثل هذه الإعفاءات فى إطار الجهود المبذولة لإبعاد سلالة أوميكرون، ولن تقبل بعد الآن الطلاب الدوليين الذين تمولهم الحكومة أو المشاركين فى برنامج التبادل والتعليم اليابانى.
وحظرت اليابان، التى أكدت أول إصابة بمتغير أوميكرون أمس، بالفعل دخول أجانب من جميع أنحاء العالم، ويمكن منح استثناءات "لظروف خاصة" تشمل أزواج وأطفال أجانب لمواطنين يابانيين ودبلوماسيين وقضايا إنسانية.
وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية على السلالة اسم "البديل المثير للقلق"، محذرة من أنها قد تكون شديدة العدوى أو قادرة على التهرب من المناعة المكتسبة من اللقاحات أو الإصابات السابقة.
وبالإضافة إلى الحظر المفروض على دخول الأجانب، تطلب اليابان الآن من المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب العائدين من 27 دولة ومنطقة الخضوع لفترة حجر صحى تصل إلى 10 أيام لمدة أسبوعين فى منشأة خصصتها الحكومة اليابانية لهذا الغرض، وأشارت الخارجية اليابانية إلى أن العائدين من نيجيريا والبرتغال وإسبانيا والسويد سيحتاجون، اعتبارا من غد إلى الإقامة لمدة ثلاثة أيام فى منشأة مخصصة من جانب الحكومة.
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