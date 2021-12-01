الاتحاد الأوروبى يرحب بإجراء الانتخابات العامة فى هندوراس

جدة - نرمين السيد - رحب الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات العامة فى هندوراس يوم الأحد الماضى، مؤكدا أنها جرت فى جو هادئ وسلمى إلى حد كبير، كما أظهر الإقبال الكبير للناخبين التزاما قويا من قبل سكان هندوراس بالعملية الديمقراطية.





وذكر بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، أن الاتحاد الأوروبى قرر بعد دعوة من حكومة هندوراس، نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات وإجراء تقييم تقنى مستقل وحيادى لجميع جوانب العملية الانتخابية عقب النتائج والتوصيات الصادرة عن بعثة مراقبة الانتخابات السابقة فى عامى 2013 و2017. وقدمت البعثة بيانا أوليا بشأن الانتخابات ليلة أمس أشارت فيه إلى أن يوم الانتخابات كان هادئا إلى حد كبير وأن نقل النتائج الأولية للانتخابات يسير بسلاسة حتى الآن.. وفى الوقت نفسه، اتسمت الفترة التى سبقت الانتخابات العامة بمستويات غير مسبوقة من العنف السياسى والاستقطاب الشديد.

وكما جاء فى بيان البعثة، فقد لوحظ وجود عدد من أوجه القصور فى الإدارة المؤسسية والتحضير للانتخابات. وأكد البيان، أنه بعد هذا التقييم الأولى، ستبقى بعثة الاتحاد الأوروبى فى هندوراس حتى نهاية العملية الانتخابية وستنشر لاحقا تقريرا نهائيا يتضمن توصيات لتحسين العمليات الانتخابية المستقبلية، بناء على الالتزامات الدولية والإقليمية التى وقعتها هندوراس.

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