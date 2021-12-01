أمريكا والناتو يؤكدان أهمية دعم أوكرانيا ضد التحركات الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، أهمية استمرار التشاور ووحدة التحالف بشأن قضايا تشمل دعم أوكرانيا ضد التحركات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.





جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو فى ريجا، عاصمة لاتفيا. وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة الجاد والثابت تجاه الناتو والمادة 5 من معاهدة الشمال الأطلسى، التى تطلب من الدول الأعضاء أن تأتى لمساعدة أى دولة عضو تخضع لهجوم مسلح. ووفقا للبيان، ناقش الجانبان أيضا صياغة المفهوم الاستراتيجى الجديد لحلف الناتو وقضايا الحد من التسلح والأمن الإقليمى.

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