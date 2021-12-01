آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج السعودية إلكترونياً 1443

يرغب كثير من الأجانب الذين كانوا يواجدون على أرض المملكة العربية السعودية، في معرفة آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة حتى لا تنتهي صلاحيتها ولا يستطيعون الذهاب إلى السعودية من جديد لمباشرة أعمالهم أو استكمال دراستهم أو اللحاق بأسرهم، فيما يمكن ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، التي أطلقتها لتيسير الخدمات أونلاين في أي وقت للمواطنين والوافدين، وتتكلف هذه الخدمة، سداد 100 ريال سعودي للتأشيرة المفردة، و200 ريال سعودي للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد، وذلك وفق الإدارة العامة للجوازات في السعودية.آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج السعودية عبر أبشر
ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية، يمكن للأجانب التعرف إلى آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة في أي وقت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- تحديد أبشر أفراد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- الذهاب إلى أقونة الخدمات.
- واختيار خدمة التأشيرات.
- النقر على خدمة تمديد التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة.
- تحديد المدة التي نريد التمديد لها.
- تحديد التقويم.
- وتوضيح تاريخ العودة.
- ملء البيانات المطلوبة.
- الضغط على تمديد التأشيرة.
وتوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستفسار عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، لمعرفة مصير الطلب المقدم من الوافد، وذلك من خلال النقاط التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- اختيار أبشر أفراد.
- إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.
- كتابة كلمة السر.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- اختيار الاستعلامات.
- واختيار الجوازات.
- كتابة رقم الإقامة، وإدخال رقم هوية الكفيل.
- إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح.
- وإدراج رقم التأشيرة.
- ورقم جواز السفر.
- الضغط على عرض، لمعرفة التفاصيل الخاصة بالطلب، وسواء تم قبوله أو رفضه.
وحدّدت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الشروط التي يجب توفرها لتمديد التأشيرة الخاصة بالعودة والخروج من البلاد، وهي كالتالي:
- تواجد الفرد خارج المملكة.
- سريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد.
- عدم مضي أكثر من 60 يومًا على انتهاء التأشيرة الخاصة بالعودة والخروج من المملكة.
الوسوم
يرغب كثير من الأجانب الذين كانوا يواجدون على أرض المملكة العربية السعودية، في معرفة آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة حتى لا تنتهي صلاحيتها ولا يستطيعون الذهاب إلى السعودية من جديد لمباشرة أعمالهم أو استكمال دراستهم أو اللحاق بأسرهم، فيما يمكن ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، التي أطلقتها لتيسير الخدمات أونلاين في أي وقت للمواطنين والوافدين، وتتكلف هذه الخدمة، سداد 100 ريال سعودي للتأشيرة المفردة، و200 ريال سعودي للتأشيرة المتعددة عن كل شهر تمديد، وذلك وفق الإدارة العامة للجوازات في السعودية.آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمتواجدين خارج السعودية عبر أبشر
ومن خلال منصة أبشر الإلكترونية، يمكن للأجانب التعرف إلى آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة في أي وقت وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- تحديد أبشر أفراد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- الذهاب إلى أقونة الخدمات.
- واختيار خدمة التأشيرات.
- النقر على خدمة تمديد التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة.
- تحديد المدة التي نريد التمديد لها.
- تحديد التقويم.
- وتوضيح تاريخ العودة.
- ملء البيانات المطلوبة.
- الضغط على تمديد التأشيرة.
وتوفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة الاستفسار عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، لمعرفة مصير الطلب المقدم من الوافد، وذلك من خلال النقاط التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
- اختيار أبشر أفراد.
- إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.
- كتابة كلمة السر.
- الضغط على تسجيل الدخول.
- اختيار الاستعلامات.
- واختيار الجوازات.
- كتابة رقم الإقامة، وإدخال رقم هوية الكفيل.
- إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح.
- وإدراج رقم التأشيرة.
- ورقم جواز السفر.
- الضغط على عرض، لمعرفة التفاصيل الخاصة بالطلب، وسواء تم قبوله أو رفضه.
وحدّدت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، الشروط التي يجب توفرها لتمديد التأشيرة الخاصة بالعودة والخروج من البلاد، وهي كالتالي:
- تواجد الفرد خارج المملكة.
- سريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد.
- عدم مضي أكثر من 60 يومًا على انتهاء التأشيرة الخاصة بالعودة والخروج من المملكة.
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