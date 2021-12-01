الضمان الاجتماعي المطور تسجيل.. 6 شروط للتسجيل في الضمان

ينشر لكم ثقفني، رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تبحث العديد من الفئات والأفراد السعوديين عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي، يعد هذا البرنامج من ضمن برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهتم هذا البرنامج في توفير الدعم المالي للكثير من المواطنين والأسر السعودية المحتاجة، وقد تم إطلاق النظام المطور الجديد في تاريخ 20 نوفمبر 2021، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات التنقية والتطويرات على منصة الضمان الجديدة، ويحرص البرنامج المدعوم من الوزارة على تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما يهدف إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال توفير مستلزمات ومتطلبات الحياة لعشرات الآلاف من الأسر والأفراد المحتاجين، وفي السطور التالية نتابع معكم طريقة التسجيل في رابط الضمان الاجتماعي الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور

ساهم الضمان الاجتماعي المطور في تقديم المساعدة النقدية لعدد كبير من الأسر المحتاجة، حيث يمر العديد من المواطنين والأسر بظروف صعبة منعتهم من القدرة على شراء احتياجتهم، وجاء برنامج الضمان لكي يساهم في حل الأزمات التي تمر بها هذه الأسر، حيث أعلن عن العديد من الفئات التي تستفيد من معاش الضمان الشهري، حيث يستفيد من البرنامج النساء (المطلقات، الأرامل، المهجورة، المعلقة)، كما يدعم الموظفين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين والأسر المحتاجة، بشرط أن تتوافر فيهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث افتتح التسجيل الجديد بعد الإعلان مباشرة عن إطلاق المنصة الجديدة، وسيتم مراجعة الطلبات خلال شهر ديسمبر وسيصرف الدعم للمستحقين في شهر يناير 2022.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

كثرت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وسنوفر لكم طريقة التسجيل فى رابط الضمان الاجتماعي المطور، وتعتبر طريقة التقديم في الضمان سهلة وغير معقدة وتحتاج فقط للقيام بعدد من الخطوات، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية التسجيل لجميع المواطنين الذين تتطابق فيهم الشروط المعلنة ومن ضمن الفئات المحددة، وتكون آلية التسجيل إلكترونيا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وأكدت الوزارة على أن الدعم المالي وأموال الزكاة ستكون أولوية دعمها إلى الأسر الأشد احتياجا، كما يوفر الضمان التدريب والتوظيف للعديد من المواطنين حتى يتم تحويلهم إلى أشخاص منتجين في المجتمع.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

نتعرف على جميع الشروط الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي، حتى يكون المتقدمين لديهم الاستحقاق في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وستتم مراجعة مدى توافق الشروط مع المتقدمين.

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم استثناء هذا الشرط في حالة كانت المرأة زوجها سعودي، كما يستثني المطلقة والأرملة من الذين لديهم أبناء سعوديين، المرأة السعودية من زوج أجنبي، بالإضافة إلى الأطفال الأيتام والأرامل الذين لديهم أيتام وذوي الإعاقة بشرط امتلاك بطاقة التنقل.

يشترط الإثامة الدائمة في المملكة.

يشترط عدم وجود المستفيد في دور الإيواء أو السجن.

يجب الإلتزام بشروط الصحة والتعليم.

عدم امتلاك سجلات تجارية أو عقارات.

يشترك أن يكون الدخل المحتسب للمستقل أو للأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لمعيل الأسرة، و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

يشترط عدم امتلاك أصولًا ذات قيمة عالية.

أولا، يتم زيارة منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط التالية sbis.hrsd.gov.sa . ثانيا، من القائمة الرئيسية تحديد الخدمات الإلكترونية . ثالثا، النقر على إنشاء حساب جديد. رابعا، الضغط على حماية المعاشات . خامسا، الضغط على تسجيل الدخول للخدمة . ساسدا، اختيار مكتب الضمان والفئة التابع لها. سابعا، أدخل البيانات في الحقول المخصصة لها. ثامنا، الموافقة على أحكام وشروط البرنامج. أخيرا الضغط على كلمة إرسال .

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وهكذا نكون قد انتهينا في هذا المقال من معرفة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي بالتفصيل، كما تعرفنا على خطوات التقديم للضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش الضمان الشهري.