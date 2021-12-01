“الموارد البشرية” عبر تويتر توضح وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

ما يزال البحث مستمر على تفاصيل وشروط ومزايا نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي بدأ العمل به مؤخراً ويرد للموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، الآف الاستفسارات كل يوم من كل الفئات التي ترغب في الاستفادة من النظام الجديد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنحاول من خلال هذا المقال أن نجيب على أغلب التساؤلات، التي تدور في أذهانكم عن شروط الحصول على الضمان، وحق المطلقات في الحصول على المعاش المقرر من الضمان، وألية التسجيل على الموقع وكافة الأمور فتابعونا.

المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي المطور

ورد أستفسارات كثيرة من نساء سعوديات مطلقات، عن وضع المطلقات في نظام الضمان الجديد المطور، الذي بدأ العمل بع في 20 نوفمبر الماضي، بعد أن أصدر به جلالة الملك مرسوم بالنظام المطور وتم اعتماده، وكان الاستفسار “ما هو وضع المطلقة من أسرة ضمانية هل إدا استقلت بعقد إيجار ينذل لها 100 ريال كامل؟”.

وزارة الموارد البشرية تجيب على التساؤل

جاء رد الوزارة على التساؤل من خلال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ينظر نظام الضمان الاجتماعي إلي الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال سكن المطلقة مع أفراد أسرتها فتسجل كتابع للعائل، ويمكن أن تسجل بشكل مستقل في حال أثبتت أستقلالها”.

يمكن من خلال النظام المطور الاستفادة من الحلول المقدمة.

سهل النظام الجديد التقديم وإجراءات التقديم للحصول على معاش الضمان بالمقارنة بالنظام القديم.

سهولة التواصل مع النظام من خلال خدمة العملاء عبر موقع تويتر.

النظام المطور يستطيع تحديد مدى أستحقاق المتقدم للحصول على الضمان بسهولة.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والتنمية الاجتماعية. أو الدخول المباشر على منصة sbis.hrsd.gov.sa .

. التسجيل على المنصة.

الدخول على الملف الموحد وتسجيل البيانات المطلوبة.

الموافقة على الإقرار والتقديم.

الضغط على تأكيد ومتابعة الطلب على المنصة.

ما هو الاستحقاق في النظام المطور الجديدمزايا نظام الضمان الاجتماعي المطورألية التسجيل في النظام المطور الجديد

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم محتوى جيد وتتمنى أسرة موقع ثقفني، لجميع المتقدمين للحصول على معاش الضمان التوفيق في طلباتهم.