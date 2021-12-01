إثيوبيا.. الجيش الحكومي يسيطر على مناطق جديدة

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، سيطرة قواتها على منطقة "غاشانا أربيت"، التي تعد محورا استراتيجيا يربط 4 مدن كبرى في إقليم أمهرة، وفقا لما أفادت به مصادرنا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإثيوبية، لغسي تولو، إن الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة تمكنوا من كسر الدفاعات والخنادق المسلحة لجبهة تحرير تيغراي بمنطقة غاشانا أربيت والسيطرة عليها تماما. وأوضح تولو، في مؤتمر صحفي، أن المنطقة تعتبر محورا استراتيجيا يقطع الطريق لقوات جبهة تحرير تيغراي من العودة لإقليمها. وأضاف أن الجيش الاثيوبي ما يزال يحقق انتصارات على مختلف الجبهات. وتأتي أهمية "غاشانا أربيت" من حيث الاستراتيجية الحربية كونها تقع في إقليم أمهرة وتربط أربع مدن كبرى وهي مدن ولديا، ولاليبلا، وسقوطا وجنوب غوندر، ما يجعلها منطقة محورية وفاصلة في حسم المعارك الدائرة في المنطقة حاليا.

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