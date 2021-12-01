الاتحاد الأوروبى: انتخابات البرلمان فى قيرغيزستان خطوة مهمة للديمقراطية

جدة - نرمين السيد - رحب الاتحاد الأوروبى بتنظيم الانتخابات البرلمانية فى جمهورية قيرغيزستان، يوم أمس الأول، واعتبرها خطوة ضرورية طال انتظارها نحو المسار الديمقراطى للبلاد بعد إبطال نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى 4 أكتوبر 2020 من قبل سلطات الانتخابات.





وذكر بيان صحفى أصدره الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، عبر موقعه الرسمى اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى النتائج التى توصل إليها مراقبو الانتخابات الدوليون، كانت الانتخابات فى قيرغيزستان منظمة وتنافسية، وتم خلالها احترام الحريات الأساسية والشفافية بشكل عام.

وأضاف البيان: "أن الاتحاد الأوروبى يدعم النتائج والاستنتاجات الأولية لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ حيث خلصت إلى أن التعديلات التشريعية المهمة، بما فى ذلك التغييرات الدستورية التى أضعفت دور البرلمان وكذلك التغييرات التشريعية الواسعة قبل الانتخابات، كان لها تأثير سلبى على مشاركة الناخبين الهادفة.

وعلى الرغم من حقيقة أن العملية كانت سلمية ومنظمة تنظيما جيدا، فإن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية سلطا الضوء على أوجه القصور، مثل شراء الأصوات وانتهاكات إجراءات الحملة، كما لوحظت مشاكل أثناء فرز الأصوات والمراحل الأولى من الجدولة.

وأكد البيان تشجيع الاتحاد الأوروبى للسلطات القيرغيزية على التحقيق وشرح الصعوبات الفنية المتعلقة بالجدولة فى يوم الانتخابات واتخاذ خطوات لمنع حدوثها فى المستقبل.