اليابان تطالب القوات الأمريكية بالتحقيق فى حادث إغراق خزانات وقود

جدة - نرمين السيد - طلبت اليابان، اليوم الأربعاء، من الجيش الأمريكى التحقيق فى إلقاء مقاتلة من طراز إف -16 لخزانى وقود قبل هبوطها اضطراريا فى مطار شمال شرق اليابان، حسبما أفاد مسؤولون يابانيون.





وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو فى مؤتمر صحفى، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بأن الحكومة اليابانية أبلغت القوات الأمريكية فى اليابان بأن إغراق خزانات الوقود "أمر مؤسف".

وقال المسؤولون إن وزارة الدفاع اليابانية دعت القوات الأمريكية إلى إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وطلب وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى من كبار مسؤولى الوزارة أن يطلبوا من مقاتلات العسكرية الأمريكية من طراز إف-16 الهبوط حتى التأكد من سلامتهم للتشغيل وإبلاغ الحكومات المحلية حول قاعدة ميساوا بهذا الأمر.

وصرح حاكم مقاطعة اومورى شينجو ميمورا للصحفيين بأن الحكومة المحلية ستقدم "احتجاجا جادا" للجيش الأمريكى ووزارة الدفاع على الحادث.

ويزور النائب الأول لوزير الدفاع اليابانى ماكوتو أونيكى مقاطعة أومورى لإطلاع المسؤولين المحليين على الحادث.

وهبطت الطائرة المقاتلة الأمريكية فى مطار أومورى أمس الثلاثاء، بينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، سقط واحد على الأقل من خزانى الوقود على ما يبدو فى منطقة سكنية فى أومورى، حيث رصدت الشرطة قطعًا من المعدن والسائل على بعد 20 إلى 30 مترًا من بعض المنازل.

وقال الجناح المقاتل الخامس والثلاثون بقاعدة ميساوا فى بيان إن طائرة مقاتلة من طراز إف-16 واجهت مشكلة أثناء الرحلة وأن طيارها تخلص من خزانات الوقود فى منطقة غير مأهولة بالقرب من جبل إيواكى فى أومورى.

ويعد هذا الحادث هو الأحدث فى سلسلة حوادث إغراق الوقود من جانب طائرات مقاتلة أمريكية فى المقاطعة الشمالية الشرقية فى السنوات الأخيرة وأثار مخاوف تتعلق بالسلامة بين السكان المحليين.