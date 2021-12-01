نيجيريا تسجل 3 إصابات مؤكدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الحالات وصلت إلى نيجيريا قادمة من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أنها تطالب الآن جميع المسافرين الوافدين تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل المغادرة.

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