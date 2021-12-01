ألمانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا فى الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إصابة 76 ألفا و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 5 ملايين و903 آلاف و999 حالة.





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء أن المعهد سجل وفاة 446 مريضًا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 101 ألف و790 وفاة بينما تعافى 4 ملايين و937 ألفا و600 حالة. وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس الماضى، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشى الوباء، وقالت إن ألمانيا فى قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.

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