الاستعلام عن مكافآت الطلاب والطالبات بمنصة نور noor

الاستعلام عن مكافآت الطلاب والطالبات بمنصة نور، حيث تقوم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بصرف مكافآت تخص الطلاب بالمملكة، ويحرص النظام التعليمي علي توفير فرص التعليم لجميع الطلاب من مختلف فئات المواطنين، ويتم منح هذه المكافآت لكافة الطلاب بالمدارس الخاصة بالتربية الخاصة والتربية الفكرية، بالإضافة إلى الطلاب بمدارس المكفوفين ومدارس الصم والبكم، ويحصل أيضاً علي المكافأة طلاب المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن، والمدارس التي تضم طلاب محو الأمية والطلاب المسجلين بالعملية التعليمية من خلال مناطق نائية، والطلاب التابعين لمعلمين متوفين، ويحاول نظام نور من خلال دراسته للوضع التعليمي أن يقوم بمساعدة الطلاب الذين ليس لديهم مقدرة مادية ولا يستطيعون استكمال دارستهم، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب والطالبات بمنصة نور.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب والطالبات بمنصة نور

توفر منصة نور التعليمية بالمملكة خدمة الاستعلام عن مكافآت الطلاب بالمدارس عن المبالغ الخاصة بالطلاب وموعد صرفها بطريقة إلكترونية، من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي منصة نور التعليمية من خلال الرابط: نظام نور.

الضغط علي الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية في المكان المخصص.

يجب إدخال الرمز الخاص بالتحقق في المكان المحدد له ثم الضغط علي “التالي”.

الضغط علي تسجيل الدخول منن خلال حساب نور.

الضغط على خدمة عرض المكافآت.

الضغط علي إدخال البيانات ثم تسجيلها بطريقة صحيحة ثم الضغط علي عرض تفاصيل المكافأة.

رابط استعلام المكافأة عبر بوابة النفاذ الوطني

مكافآت الطلاب عبر نظام نور، حيث يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن تفاصيل المكافأة من خلال بوابة النفاذ الوطني بالطريقة التالية: