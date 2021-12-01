محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تطوير قطاع الطاقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سعي الإمارات إلى تطوير قطاع الطاقة بما يلبي طموحاتها في النمو والتطور، وتحقيق التنمية المستدامة خلال العقود المقبلة.

وأشار الشيخ محمد بن زايد، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء، إلى دعم ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لخطط تطوير قطاع النفط والغاز وزيادة قدراته الإنتاجية واستثمار موارد الطاقة، لتحقيق قيمة مضافة مستدامة لدولة الإمارات وشعبها.

جاء ذلك خلال ترؤس ولي عهد أبوظبي اجتماع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، في جناح الإمارات بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وأشار الشيخ محمد بن زايد خلال الاجتماع إلى أهمية المبادرات والخطوات التي تتخذها "أدنوك" لضمان مواكبة أعمالها للتحول في قطاع الطاقة، ومواصلة الإنجازات لخلق المزيد من فرص النمو والتطور وزيادة القيمة المضافة والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد دور الشركة المهم في استشراف المستقبل وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارات، منوها بالإنجازات التي حققتها في إطار استراتيجيتها القائمة على تعزيز شراكاتها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين.

وأضاف أن الإمارات "مستمرة في نهجها الذي يركز على الاستغلال الأمثل لمواردها الكربونية، من خلال الإنتاج المسؤول للنفط والغاز لدفع عجلة التطور والنمو والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي، وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية".

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك": "نثمن عاليا توجيهات ودعم الشيخ محمد بن زايد، فبفضل رؤية ودعم مجلس إدارة أدنوك حققت الشركة أداء تشغيليا وماليا قويا وإنجازات استثنائية هذا العام. لقد وضعنا أساسا متينا يضمن استمرار أدنوك في القيام بدورها المحوري في تعزيز وزيادة القيمة لدولة الإمارات وضمان استدامتها على المدى الطويل من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها مرحلة التحول في قطاع الطاقة، وستواصل أدنوك الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا التحول في المستقبل، مع التركيز على تعزيز مكانتها ضمن منتجي النفط والغاز الأقل تكلفة في الإنتاج والأقل كثافة في انبعاثات الكربون في العالم".

وأضاف الجابر: "اعتماد مجلس إدارة أدنوك لخطة عمل الشركة وإستراتيجيتها المحدثة، خصوصا، في مجال الطاقة الجديدة، يمثل مرحلة مهمة في مسيرتنا المستمرة لتطوير نموذج أعمالنا لضمان مواكبة المستقبل. نحن نتقدم بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا في زيادة سعتنا الإنتاجية، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية في الإمارات من خلال توسعة وتطوير أعمالنا في مجال التكرير والتصنيع والبتروكيماويات، وبناء قدراتنا التسويقية والتجارية وتعزيز مكانتنا في مجال إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة".

وتابع: "كذلك نعمل في الوقت ذاته على خلق المزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص في الإمارات، للاستفادة من فرص النمو والتطور التي توفرها خطط ومشاريع الشركة لتوسعة أعمالها في مختلف مجالات سلسلة القيمة، وخلق فرص عمل لمواطني الدولة من أصحاب المهارات والكفاءات تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة".

وتواصل "أدنوك" جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح لتطوير أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.