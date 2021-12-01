واشنطن: بلينكن يجتمع مع لافروف الخميس في ستوكهولم

كشف مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في ستوكهولم الخيس لبحث التصعيد عند الحدود الأوكرانية، فيما دعا رئيس أوكرانيا لإجراء مباحثات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب في شرقي البلاد.

في واشنطن، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعا مع سيرغي لافروف على هامش قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تنعقد في ستوكهولم غدا الخميس.

ويأتي الاجتماع فيما يتصاعد التوتر بين التحالف العسكري الغربي وروسيا بسبب حشد موسكو لقوات قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا.

وقال المسؤول إنه قبل الاجتماع مع لافروف، سيعقد بلينكن اجتماعا منفصلا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على هامش القمة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وفي كييف، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب ضد قوات تدعمها روسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وقال زيلينسكي "يجب أن نقر بأننا لن نكون قادرين على وقف الحرب بدون مفاوضات مباشرة مع روسيا واليوم تم الاعتراف بذلك بالفعل من قبل جميع الشركاء الخارجيين"، بحسب رويترز.

وكان زيلينسكي يتحدث أمام البرلمان بعد أن حثت أوكرانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" على التحضير لعقوبات اقتصادية على موسكو وتعزيز التعاون العسكري مع كييف كسبيل لردع روسيا عن شن أي هجوم جديد بعد أن حشدت قواتها بالقرب منها.