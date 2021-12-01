ارتفاع إجمالى الإصابات بمتحور أوميكرون فى بريطانيا إلى 22 حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا، تسجيل 8 حالات جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات بهذا المتحور فى البلاد إلى 22 حالة.





وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المصابين وكل من خالطهم فى العزل الصحى، فيما يجرى التحقق من وجود أى صلة لهم بالسفر لجنوب إفريقيا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إنه بينما يتفق مع مسؤولى الصحة حول "اتخاذ الاحتياطات"، فإن الحكومة لا تفكر حاليا فى فرض إغلاق عام.