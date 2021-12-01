وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المصابين وكل من خالطهم فى العزل الصحى، فيما يجرى التحقق من وجود أى صلة لهم بالسفر لجنوب إفريقيا.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إنه بينما يتفق مع مسؤولى الصحة حول "اتخاذ الاحتياطات"، فإن الحكومة لا تفكر حاليا فى فرض إغلاق عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع إجمالى الإصابات بمتحور أوميكرون فى بريطانيا إلى 22 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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