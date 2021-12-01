عاجل - السعودية تعلن أول إصابة بمتحور أوميكرون

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تغريدة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية على صفحتها الرسمية بتويتر، وبينت فيها أن الإصابة هى "لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا".
وفى التفاصيل نقلت الوكالة السعودية على لسان مصدر بوزارة الصحة فى بيان قوله: "إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) فى عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة omicron من الفيروس فى المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصى الوبائى وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".
وتابع البيان: "يأتى ذلك استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" فى التقصى والتعامل مع الوضع الوبائى لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجينى للفيروس وجهود الجهات الوطنية فى مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ".
وشدد المصدر وفقا لما ذكر بالبيان على "ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع فى استكمال تلقى جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبرى لسلامتهم وسلامة الجميع".
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