تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب، فجرت شبكة قنوات بى ان سبورت عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أمس عن نقل جميع مباريات البطولة الجديدة بطول كأس العرب خلال القناة المفتوحة BEIN SPORT HD بدلا من حصرها على القنوات المفشرة الأخرى BEIN SPORT 1,2,3، وايضا باقة قنوات بريميم الجديدة، ويأتى ذلك عبر جميع الأقمار الناقلة للبث المباشر للقناة المفتوحة بى ان سبورت وهما القمر النايل سات والقمر عرب سات.

كشفت شبكة مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة عن اتاحت الفرصة للمشاهدين من مشاهدة بطولة كأس العرب، بداية من يوم الثلاثاء 30 نوفمبر عام 2021 وتستمر لمدة 18 يوم، وكان من المقرر إقامة البطولة فى العام الماضى، ولكن بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية تم تأجيل البطولة.



ويشارك فى بطولة كأس العرب 16 منتحب على نظام اربعة مجموعات كل مجموعة تحتوى على اربعة فرق، وتقام البطولة في قطر الدولة المنظمة والمستضيفة لبطولة كأس العرب، والمذاعة على قنوات Bein sports الرياضية

أولا عبر القمر الصناعى نايل سات.

اسم القمر Nilesat 201 (7°W) Nilesat 201 (7°W).

القناة BEIN SPORT HD 1 BEIN SPORT HD 2.

التردد 11013/ 12054.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: افقى.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القمر Es’hailSat Nilesat 201 (7°W).

القناة BEIN SPORT HD 1 BEIN SPORT HD 2.

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وجرت أولى مباريات بطولة كأس العرب بين تونس و موريتانيا وانتهت بفور تونس خمسة اهداف مقابل هدف واحد، ويبدأ المنتخب المصرى اولى مبارياته يوم الأربعاء الساعة 3 مساءا امام منتخب لبنان فى المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

يسعي المنتخب الوطني المصري في الفوز بالبطولة لتحقق الإنجاز للمرة الثانية في تاريخه حيث تمكن منتخب مصر من الفوز بالبطولة مرة واحدة مثل منتخب تونس والجزائر والمغرب، كما تمكن منتخب العراق من الفوز 4 مرات، ومنتخب السعودية مرتين فقط، حيث يتم نقل البطولة أيضا على قناة الكأس القطرية.

وصلنا لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب 2021.