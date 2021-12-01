عروض وتخفيضات هايبر بنده بالسعودية وخصم يصل ل50٪

عروض هايبر بنده بالسعودية:

هايبر بنده بالسعودية يعد أضخم هايبر ماركت وتتوافر به كل ما يحتاجه أفراد المجتمع من سلع ومنتجات ضروريه غذائية كمنتجات الألبان والجبن ومنتجات الدواجن واللحوم والفاكهة والخضروات ايضاً ومنتجات العناية الشخصية وكثيرا من المنتجات.

ويسعي دائماً لإرضاء العملاء بعروض لا تقاوم وتصل ل50٪ من سعر المنتج أي تخفيضات هائلة ويتميز بتوفير كل المنتجات والسلع ايضاً في كل الأوقات والاسعار مناسبة لجميع الفئات.

عروض هايبر بنده فقسم الدواجن ولللحوم:

الفراخ الطازجة لا استغناء عنها في الغداء فهيا من أساسيات السفرة ومائدة الغداء ويمكن طهيها بأكثر من طريقة كالكبسة السعودي والماندي بالدجاج والعرض على الدجاج في هايبر بنده لا تجعله يفوتك دجاج التنمية (1100جرام) السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض 15.95 ريال سعودي.

ويوجد عرض على ارجل الدجاج في هايبر بنده مناسب لجميع الفئات ارجل دجاج التنمية (٤٥٠ جرام) السعر قبل العرض 11.95 ريال سعودي وداخل العرض 5.95 ريال سعودي.

وهناك ايضاً على فيليه الفراخ لعمل البانيه اللذيذ وكبسة الدجاج والكرسبي الحار لكي تنوع في الطبخ هايبر بنده خصص عرض علي فيليه صدور الدجاج اليوم(٤٥٠ جرام) السعر قبل العرض 20.75 ريال سعودي والسعر داخل العرض 17.95 ريال سعودي.

بالإضافة الي عرض على سيقان الدجاج لطهي اشهي كنتاكي فالمنزل عمل هايبر بنده عرض على سيقان دجاج التنمية الطازجة (٤٥٠ جرام) السعر قبل العرض 12.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض 6.50 ريال سعودي.

ويوجد في قسم الدواجن عرض على افخاد الدجاج التنمية تخفيض يصل ل50٪ سعر افخاد دجاج التنمية قبل العرض 8.50 ريال سعودي وفي العرض 5.75 ريال سعودي.

العروض في هايبر ماركت في قسم اللحوم:

اللحم المفروم الطازج يدخل في جميع الأطعمة واساس لأغلب الأطباق والماكولات سعر المفروم البقري البرازيلي قليل الدسم الكيلو قبل العرض 38.95 ريال سعودي وداخل العرض سعر الكيلو ب 26.95 ريال سعودي.

البرجر من اشهي الأكلات التي نرغب بها دوماً وهايبر بنده يسعي لإرضاء عملاءه وخصص له هذا العرض سعر كيلو البرجر البقري البرازيلي قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض 25.95 ريال سعودي.

والنقانق البقري البرازيلي جودتها عالية وطازجة السعر قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض 27.95 ريال سعودي.