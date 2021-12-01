إجراءات جديدة في مطار القاهرة لمواجهة "أوميكرون"

وشهدت صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي عمليات تطهير مستمرة، شملت أماكن الانتظار والاستراحات وبوابات الصعود إلى الطائرات والسلالم المتحركة والمصاعد والمكاتب ووسائل نقل العاملين.

ووأكدت سلطات المطار على ضرورة التزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات، مع استمرار التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التي يتم ارتيادها.

كما شددت على اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر المطار، من الدول التي ظهر بها "أوميكرون"، مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة المصرية من منشورات خاصة بهذا الشأن.

وتم التنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوي والحجر الصحي بالمطار، لتوفير الجرعات اللازمة من التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين وأسرهم وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة ومرتادي المطار، مع التشديد على أخذ الجرعتين، والتأكيد على استمرارية توفير اللقاحات.

يأتي ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.