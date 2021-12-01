الصحة الإيطالية: الوضع يزداد تعقيدا مع زيادة إصابات كورونا وظهور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا، إن الوضع يزداد تعقيدا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى والمخاوف من انتشار متحور (أوميكرون) الجديد الأكثر عدوى.





وأضاف سبيرانزا - وفقا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم الأربعاء: "الأمور ليست بسيطة فى الوقت الحالى.. نحن فى منتصف الوباء مع ارتفاع الإصابات فى جميع أنحاء أوروبا وكذلك فى بلادنا، على الرغم من انخفاض الأعداد بشكل طفيف".

وتابع: "يجب أن نستثمر كل طاقتنا فى الأداة الحقيقية التى لدينا وهى حملة التطعيم"، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بالتطعيمات خلال الأيام القليلة الماضية كانت مشجعة، فقد كانت هناك زيادة فى عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعات الثالثة بجانب الذين حصلوا على جرعتهم الأولى.