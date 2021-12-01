بايدن: سنعرف قريبا مدى فاعلية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقيم حظرا للرحلات الجوية بسبب "أوميكرون" بعد كل أسبوع.



وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى وقت سابق، أن لدى بلاده الأدوات اللازمة لمكافحة المتحور "أوميكرون" لافتا إلى أن إدارته ستواجه المتحور الجديد بالعلم والسرعة اللازمين.