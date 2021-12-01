بابا الفاتيكان يدعو إلى الالتزام بتقديم معاملة صحية فعالة لمرضى الإيدز

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة آكى الإيطالية عن البابا خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس فى ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، أن مناسبة اليوم العالمى للإيدز مهمة لتذكر العديد من الأشخاص المصابين بهذا الفيروس، الذين لم يتوفر لهم بعد فى بعض مناطق العالم الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وأعرب عن أمله بتجديد التزام التضامن لضمان معاملة صحية عادلة وفعالة، لأجل المصابين.
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