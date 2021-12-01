اليابان تؤكد ثانى إصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا

وقال ماتسونو -فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية- بأن رجلا فى العشرينات من عمره وصل إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو قادما من بيرو يوم السبت الماضى، تبين أنه مصاب بسلالة أوميكرون.
ويسارع العلماء إلى اكتشاف ما إذا كان أكثر قابلية للانتقال أو أكثر قدرة على التهرب من المناعة التى تنتجها اللقاحات أو العدوى السابقة.
يأتى هذا الاكتشاف بعد يوم واحد من تأكيد اليابان أول حالة لها، وهو دبلوماسى فى الثلاثينيات من عمره كان مسافرا من ناميبيا.
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