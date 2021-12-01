العطل الرسمية في عمان لسنة 2022

العطل الرسمية في في عمان لسنة 2022 هذا سؤال يسألون عنه جميع الشعب العماني، سواء الشعب العماني أو المهاجرين إليها من أجل الكسب المالي، وأجابت سلطنة عمان عن كل الأسئلة التي تدور داخل أذهان المواطنين، ويضع الشعب العماني قواعد للعطلات الرسمية التي تتواجد في عمان، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

سلطنة عمان في العطلات

قبل أن نخوض في العطل الرسمية في في عمان لسنة 2022، يجب أن نعرف سلطنة عمان واختلاف عطلاتها عن عطلات البلاد الأخرى، سلطنة عمان هي من الدول الملكية التي توجد غرب آسيا، كما أنها من الدول العربية العريقة، وبناء على النظام الوراثي الملكي يلتزموا بكافة القواعد والقوانين التي تخص البلد ومن ضمنهم قوانين العطلات الرسمية.

العطل الرسمية في في عمان لسنة 2022

حكومة سلطنة عمان وضعت قوانين للعطلات، كما وضعت العديد من العطلات الرسمية خلال العام، سواء كانت القطاعات العامة او الخاصة أو إجازات المدارس والجامعات، كما أن حرصت الحكومة أن توصل قرارتها لمعظم الشعب العماني، وذكرت قائمة العطلات التي نعرضها الآن في النقاط التالية:

يوم الاثنين الموافق 28 فبراير وهي عطلة الإسراء والمعراج.

يوم السبت الموافق 30 يوليو وهي عطلة رأس السنة الهجرية.

يوم السبت الموافق 23 يوليو وهي عطلة النهضة العمانية.

يوم السبت الموافق 8 أكتوبر وهي عطلة مولد النبوي الشريف.

يوم السبت إلى يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو إلى 12 يوليو وهي عطلة عيد الأضحى المبارك.

يوم الاثنين إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو إلى يوم 5 مايو وهو عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر وهو من أسعد الأيام التي تكون عند الشعب العماني وهو العيد الوطني.

موعد العيد الوطني العماني لسنة 2022

من ضمن العطلات الرسمية في عمان لسنة 2022 هو عيد الوطني العماني وهو من الأعياد الهامة جدا التي تتواجد داخل سلطنة عمان، كما أنه يوجد في كثير من المناطق في سلطنة عمان، حيث يحتفل الشعب العماني بالعيد الوطني العماني يوم 18 نوفمبر من كل عام، بدأ الاحتفال بهذا العيد بعد تولي السلطان قابوس، وهذا اليوم يكون إجازة رسمية في مختلف القطاعات