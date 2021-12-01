نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد العطل الرسمية في الكويت 2022 في المقال التالي
مواعيد العطل الرسمية في الكويت 2022 من المواعيد المهمة التي تلقى اهتمام كبير في دولة الكويت وأيضا تهم الكثير من الناس في الكويت، خصوصا الموظفين في أشغال حكومية والقطاعات العامة، أو حتى القطاعات الخاصة والإجازات الرسمية لأهل بلد الكويت وأيضا المقيمين بها من أجل العمل.
ما هي العطل الرسمية في الكويت
العطل الرسمية في الكويت 2022 هي عبارة عن إجازات رسمية للموظفين التابعين لدولة الكويت سواء من أهل البلد أو المتواجدين فيها من أجل العمل فقط،وهذه الإجازات تكون في القطاعات العامة أو الخاصة، والإجازات الرسمية تكون على فترات مدار العام، والإجازات الرسمية تتواجد من أجل المناسبات والأعياد، سواء المناسبات الدينية أو القومية وتكون إجازات ممتعة ومميزة لأهل البلد.
لذلك يهتم بها الكثير من الناس في الكويت لأنها تمثل أحداث تحفر في قلوب الناس، وتتميز الإجازات الرسمية في الكويت أو في اي دولة اخري أنها من ضمن الراتب، وهي تكون ما بين 30 و ٤٥ من عدد أيام الإجازات الثانوية، ولأنها تكون إجازات رسمية لا يتم إجبار إجبارهم على العمل في الإجازات إلا إذا لزم ضرورة العمل، ويتم تعويض الموظف لهذه الإجازة بعد ما من أجل تنسيق الحياة العملية في الكويت.
مواعيد العطل الرسمية في الكويت 2022
تتميز الحكومة الكويتية بالترتيب والتنظيم، لذلك نظمت مواعيد العطل الرسمية في الكويت وتعطي جدول مواعيد الإجازات الرسمية كل عام، وهذا الجدول أو الإعلان يعرفه جميع الموظفين والعمال الذين يعملون في الكويت سواء القطاع الحكومي أو الخاص، وجدول الإعلان يشمل إجازات المناسبات الدينة التي يحتفل بها المسلمين في دولة الكويت أو حتى المناسبات الوطنية التي تعتبر فخر لكل شعب الكويت، ومن المعروف أن الإجازات أنواع وتتغير كما نذكر أنواع الإجازات في النقاط التالية :
- يوم 25 و 26 فبراير هي الإجازة الوطنية بما يسمى ( عيد التحرير).
- اليوم الأول من يناير وهي اجازة راس السنة الميلادية.
- 11 من مارس وهي إجازة الإسراء والمعراج.
- ومن 13 إلى 15 مايو وهو عيد الفطر المبارك.
- ومن 19 إلى 22 يوليو وهو عيد الأضحى الكريم مرحبا ووقفة يوم عرفة.
- 21 أكتوبر وهو عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
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