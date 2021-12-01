كيفية تحديث الصكوك القديمة بالخطوات التفصيلية

تحديث الصكوك القديمة بالخطوات، الصكوك هي أوراق مالية تعبر عن امتلاك الفرد حاملها لشيء ما سواء كان مسكن أو سيارة أو أي شيء ملكه، والصكوك القديمة لم تعد تستخدم كثيرًا في السعودية لهذا قامت حكومة المملكة السعودية بالإعلان عن كيفية تحديث الصكوك القديمة وتحويلها إلى صكوك إلكترونية يتم التعامل بها بكل سهولة في أي جهة أو منشأة حكومية ولكي يتمكن المواطن من مباشرة الحقوق القانونية المتاحة له، وإليكم خطوات تحديث الصكوك القديمة. طريقة تحديث الصكوك القديمة طريقة تحديث الصكوك القديمة يتم تحديث الصكوك الورقية القديمة بخطوات بسيطة توضحها لكم بشيء من التفصيل كما يلي: يتم تسجيل الدخول على منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في السعودية. تظهر بعض الاختيارات في الصفحة الرئيسية يقوم المستعلم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية ويلي ذلك الاختيار النقر على تبويب تحديث الصكوك الورقية. وفي الصفحة التالية يظهر أمامه اختيارات أخرى مختلفة يتم الضغط على الحصول على الخدمة لتظهر صفحة التعليمات والإرشادات يجب قراءتها والموافقة على ما بها من شروط. وبعد الموافقة ينقر المستعلم على التسجيل من خلال نفاذ بواحدة من الطريقتين بطاقة الهوية أو بكتابة كلمة السر. ومن ثم يتم فتح صفحة جديدة بها مجموعة أخرى من البيانات الشخصية مطلوب من المواطن تسجيلها كرقم الجوال والاسم والرمز المرئي ليتم في الخطوة التالية إرسال رسالة لرقم الجوال يتم وضع الكود الموجود بها في الحقل المخصص له. وبعد ذلك ينقر على زر المتابعة والضغط على طلب جديد لكتابة بيانات الشخص المتقدم مثل الرقم القومي والاسم مع أهمية توضيح بيانات الصك المراد تحديثه. ترسل صورة واضحة خلفية وأمامية من الصك والنقر على حفظ. بعد مراجعة البيانات وصحتها يضغط المستعلم على إرسال لكاتب العدل. والخطوة الأخيرة بالنقر على متابعة الإرسال. شروط تحديث الصكوك القديمة شروط تحديث الصكوك القديمة تتطلب عملية تحديث الصكوك القديمة بعض الشروط الأساسية هي: الصك يجب أن يكون صادرًا من وزارة العدل. على أن يكون صك في فترة الصلاحية ولم يسجل من قبل. الطلب المقدم من أحد الأشخاص المالكين للصك أو من ينوب عنهم. الوسوم

تحديث الصكوك القديمة بالخطوات، الصكوك هي أوراق مالية تعبر عن امتلاك الفرد حاملها لشيء ما سواء كان مسكن أو سيارة أو أي شيء ملكه، والصكوك القديمة لم تعد تستخدم كثيرًا في السعودية لهذا قامت حكومة المملكة السعودية بالإعلان عن كيفية تحديث الصكوك القديمة وتحويلها إلى صكوك إلكترونية يتم التعامل بها بكل سهولة في أي جهة أو منشأة حكومية ولكي يتمكن المواطن من مباشرة الحقوق القانونية المتاحة له، وإليكم خطوات تحديث الصكوك القديمة. طريقة تحديث الصكوك القديمة طريقة تحديث الصكوك القديمة يتم تحديث الصكوك الورقية القديمة بخطوات بسيطة توضحها لكم بشيء من التفصيل كما يلي: يتم تسجيل الدخول على منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في السعودية. تظهر بعض الاختيارات في الصفحة الرئيسية يقوم المستعلم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية ويلي ذلك الاختيار النقر على تبويب تحديث الصكوك الورقية. وفي الصفحة التالية يظهر أمامه اختيارات أخرى مختلفة يتم الضغط على الحصول على الخدمة لتظهر صفحة التعليمات والإرشادات يجب قراءتها والموافقة على ما بها من شروط. وبعد الموافقة ينقر المستعلم على التسجيل من خلال نفاذ بواحدة من الطريقتين بطاقة الهوية أو بكتابة كلمة السر. ومن ثم يتم فتح صفحة جديدة بها مجموعة أخرى من البيانات الشخصية مطلوب من المواطن تسجيلها كرقم الجوال والاسم والرمز المرئي ليتم في الخطوة التالية إرسال رسالة لرقم الجوال يتم وضع الكود الموجود بها في الحقل المخصص له. وبعد ذلك ينقر على زر المتابعة والضغط على طلب جديد لكتابة بيانات الشخص المتقدم مثل الرقم القومي والاسم مع أهمية توضيح بيانات الصك المراد تحديثه. ترسل صورة واضحة خلفية وأمامية من الصك والنقر على حفظ. بعد مراجعة البيانات وصحتها يضغط المستعلم على إرسال لكاتب العدل. والخطوة الأخيرة بالنقر على متابعة الإرسال. شروط تحديث الصكوك القديمة شروط تحديث الصكوك القديمة تتطلب عملية تحديث الصكوك القديمة بعض الشروط الأساسية هي: الصك يجب أن يكون صادرًا من وزارة العدل. على أن يكون صك في فترة الصلاحية ولم يسجل من قبل. الطلب المقدم من أحد الأشخاص المالكين للصك أو من ينوب عنهم.

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