طريقة الحصول على جوال بالقسط من شركة stc للاتصالات

الحصول على جوال بالقسط من stc للاتصالات، تسمح شركة الاتصالات السعودية للعملاء إمكانية امتلاك طوال بخدمة التقسيط حيث أنها توفر الكثير من أنواع الجوالات الحديثة والقيمة بالتقسيط لكي يمكن للعملاء شراء الهواتف التي يرغبون بها بأسعار مناسبة وفترة سداد طويلة تتناسب معهم، ولكن تلك الخدمة توفر مقابل شروط من شركة الاتصالات السعودية وهي شروط جوال بالتقسيط من stc تابعونا لمعرفة المزيد حول طريقة الحصول على الجوال والشروط المطلوبة.

الاستعلام عن أحقية الحصول على هاتف بالتقسيط من stc

لكي يتعرف العميل على أحقيته في امتلاك جوال بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية يقوم بهذه الخطوات لحين توضيح الشركة قبول المواطن من عدمه للحصول على الجوال:

من تطبيق الرسائل المتاح على الجوال ترسل رسالة نصية للرقم التالي الخاص بالخدمة وهو 900 بها هذا الكود 777. تقوم الشركة باستغراق بعض الوقت من أجل إرسال رسالة للعميل توضح أحقيته في استخدام خدمة التقسيط.

التقديم على جوال بالتقسيط من stc بالسعودية

هناك طريقتين من شركة الاتصالات السعودية تسمح للعميل بالحصول على الجوال بخدمة التقسيط من خلال أحد فروع شركة الاتصالات السعودية القريبة من العميل، والطريقة الثانية هي طريقة إلكترونية حيث يقوم العميل بالتقديم إلكترونيًا:

يتم النقر على الرابط المباشر للتوجه لموقع شركة الاتصالات السعودية. من الجزء العلوي من الصفحة يتم النقر على اختيار Mystc. على العميل أن يملك حساب شخصي في الموقع أن يقوم بإنشائه مع تحديد نوعيته إذا كان شخصي أو للشركات. بعد الوصول للصفحة الرئيسية من البرنامج يقوم بتحديد نظام الدفع المناسب معه. يتم عرض مجموعة من عروض التقسيط على العميل اختيار المناسب منها معه مع العلم أنه كلما كانت فترة السداد أقصر كان سعر الهاتف أعلى. وبعد ذلك يحدد نوعية الهاتف الذي يرغب في امتلاكه وتأكيد اللون لإتمام عملية الحجز. في النهاية يحدد الموقع المركز الأقرب من أجل الحصول على الجوال.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الموقع. تقديم ما يثبت التزام العميل بسداده الأقساط. تحمل تبعات إلغاء عقد الحصول على الجوال.

شروط الحصول على هاتف بالتقسيط من stc