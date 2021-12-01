“حالا” تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2021 الناقلة مباراة مصر ولبنان اليوم بطولة كأس العرب

حالة من القلق والتوتر تملأ قلوب متابعي المنتخب الوطني الذي يخوض أولي مباراياته اليوم في بطولة كأس العرب 2021، حيث أعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت عن نقلها لفاعليات البطولة بشكل مجاني لجميع المتابعين العرب في كل مكان، حيث تنقلها علي قناتها المفتوحة الأولي والثانية، ولذلك عبر موقعنا الاخباري ثقفني نستعرض بعض الاحداثيات التي تشاهدون بها مباراة مصر ولبنان حصريا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2021

وفي الأيام الأخيرة أصبحت قناة بي ان سبورت المفتوحة من القنوات التي تشغل بال الكثير من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي المنتخب الوطني، حيث تعتبر من القنوات الرائدة في مجال الرياضة في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم، حيث تقدم خدماتها إلي المتابعين من الأخبار الرياضية المهمة، والاستديوهات التحليلية لتقييم أداء اللاعبين، إلي جانب نقلها احداث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومباريات كأس العرب بدون تشفير.

استقبال إشارة تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021

وبالفعل حظت قنوات بي ان سبورت علي حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، والتي تقام على أرضية ملعب قطر، وتنقلها القنوات المفتوحة القطرية وأبرزها قناة بي ان سبورت الجديد 2021 المفتوحة المجانية، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهي علي الاحداثيات التالية.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11013، 12054 معدل الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 3/4، معدل الترميز 27500 تقنية المشاهدة تقنية عالية الجودة HD.

القمر الصناعي سهيل سات التردد، 11547، 11585 معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل منتخب مصر أمام لبنان

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد أفشة وعمرو السولية.

خط الدفاع: توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد أبو الفتوح.

خط الهجوم: محمد شريف وحسين فيصل، واسامة فيصل وحمدي فتحي.