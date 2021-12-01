رئيسة المفوضية الأوروبية: تحدي أوميكرون "سباق مع الزمن"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء إن التحدي الذي تشكله السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد، التي باتت تعرف باسم "أوميكرون"، "سباق مع الزمن"، وحثت كافة الأطراف المعنية على "التأهب للأسوأ".

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي "قرأنا عن التحورات المتعددة وما قد يعنيه ذلك، ونعلم من خبرتنا مع بيانات السلالة دلتا أنه سباق مع الزمن".

وأضافت "يخبرنا العلماء أنه يتعين علينا فعل كل ما يمكن لاستغلال الوقت المتاح لنا بأفضل ما يمكن حتى نملك معرفة مؤكدة بشأن خصائص العدوى بأوميكرون وشدة الأعراض"، وتابعت قائلة "تأهبوا للأسوأ وتمنوا الأفضل".

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تسريع توزيع الجرع المعززة من لقاحات كورونا للحفاظ على الحماية من الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 والمتحور الجديد من الفيروس "أوميكرون".

وأضافت أن "التحصين الكامل من خلال اللقاحات والجرعات المعززة يؤمن حماية أقوى من فيروس كورونا ومتحوراته".

واليوم الأربعاء، دعت منظمة الصحة العالمية الملقحين ضد كورونا إلى مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أنه "لا دليل حتى الآن على تراجع فعالية لقاحات كورونا أمام متحور أوميكرون".

غير أن المنظمة الدولية أشارت إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي نجهلها بشأن متحور أوميكرون".