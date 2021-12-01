جدة - نرمين السيد - وقال لابين فى تصريح اليوم الأربعاء:"لقد تم تشكيل الوحدة الجديدة وفقا لقرار وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو وتوجيهات رئيس الأركان العامة، وهى وحدة ستعمل بانتظام وتتكون من 9 مركبات قتالية". وأضاف الجنرال الروسى:" من المقرر أن يجرى استخدام هذه الوحدة فى يونيو من العام المقبل، حيث سيتم تزويدها بمعدات جديدة فى تدريبات واسعة النطاق بهدف استكشاف إمكانياتها القتالية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل وحدة جديدة بالجيش الروسى مزودة بمركبات قتالية لدعم دبابات ترميناتور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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