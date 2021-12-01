زاخاروفا: العقوبات الأمريكية ضد موسكو تظهر ضعف واشنطن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إشارة للمتحدثة الدبلوماسية الروسية فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية إلى البيان الذى أدلت به السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكى أمس الثلاثاء، والتى قالت فيه إن الولايات المتحدة "مستعدة دائما لأى إجراء" بعد مشاورات مع الشركاء الأوروبيين فيما يتعلق بالعقوبات المحتملة ضد روسيا ذات الصلة بالوضع على الحدود الروسية-الأوكرانية.

وردا على ذلك قالت زاخاروفا "نحن مستعدون لذلك. نحن نعلم جيدا ما يكمن وراء هذا النوع من النهج، إنه يمثل عدم القدرة على استخدام الأساليب القانونية للحفاظ على صراع تنافسى"، مضيفة: "فنحن ندرك أنها إحدى الأدوات التى يستخدمونها لتنفيذ سياستهم الخارجية، كما ندرك أنها تظهر ضعفهم وأنهم بحاجة إلى إدراك ذلك أيضا".