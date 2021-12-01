وزير الدفاع الأمريكى يجرى محادثات مع نظيره الكورى الجنوبى فى سول

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات أمنية سنوية مع نظيره الكورى، سوه ووك، حول تهديدات كوريا الشمالية والتحالف الثنائى.





وقال أوستن فى تغريدة على موقع "تويتر"، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، إنه من "الضرورى الحفاظ على منطقة المحيط الهندى والهادىء حرة ومفتوحة وذلك عبر العمل مع الحلفاء والشركاء مثل كوريا الجنوبية". وقالت مارا كارلين، المسؤولة فى البنتاجون، إن كوريا الشمالية ستكون موضوعا حاضرا بقوة فى محادثات أوستن مع مسؤولى سيول، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشأن سلوك كوريا الشمالية "غير المسؤول".

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