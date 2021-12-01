مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين تجاوز عددهم 150 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية فى باحاته.
وكان مسؤولون فى اتحاد ما يطلق عليها منظمات جبل الهيكل دعوا إلى تكثيف اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى، بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودى، الذى بدأ فى التاسع والعشرين من أكتوبر، ويستمر حتى السادس من ديسمبر.
وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية فى البلدية القديمة من القدس، وتعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقوم بتفتيشهم والتدقيق فى بطاقاتهم الشخصية.
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