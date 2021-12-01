مصدر : إعطاء 100 ألف جرعة ثالثة من لقاح كورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعطيت أكثر من 100 ألف جرعة ثالثة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن منذ بدأ إعطاؤها حتى يوم الاثنين، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي.

وقال حجاوي : إن الجرعة الثالثة لم تشكل أي أثار جانبية على الإطلاق على متلقيها، مشيرا إلى أن جسم المتلقي تعرف على اللقاح في جرعتيه الأولى الثانية.

ودعا إلى تلقي الجرعة الثالثة خاصة لكبار السن والكوادر الصحية ومن لديهم أمراض مناعة.

ولفت النظر إلى أن الأردن يقترب من الوصول إلى ذروة الموجة الجديدة، مشيرا إلى وجود إقبال كبير على إجراء فحص الكشف عن كورونا وتلقي اللقاحات.

وتابع "هذا من شأنه أن يقوي مناعة الأشخاص بحيث يشكل لهم حماية فيما إذا دخلت الأوميكرون، حيث إنها ستصل إلى كل البلاد مثل الدلتا لكن يجب أن تكون الدولة جاهزة لأسس الحجر المؤسسي وزيادة في إعطاء اللقاح"، وفق عضو اللجنة الوطنية للأوبئة.

وأوضح أنه تم إعطاء أكثر من 100 ألف جرعة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا منذ بداية الأسبوع الحالي، في الأردن.

وبين حجاوي، أن فعالية اللقاح ضد متحور كورونا " أوميكرون" غير معروفة، مشيرا إلى أن اللقاحات متوفرة في الأردن في جميع مراكز التطعيم.

وأوضح أن اللقاحات تحمي من متحور دلتا المنتشر خلال هذه الموجة ، وفق المملكة .

ولفت النظر إلى عدم الكشف عن إصابة بمتحور أوميكرون في الأردن، مشيدا بالبروتوكول المعمول به للقادمين من الدول التي انتشر فيها المتحور الجديد، التي تضمن أنه في فترة الحضانة تحت حماية صحية كاملة حتى لا يتم نقل العدوى .

وأكد حجاوي أن جميع الإصابات المسجلة في الأردن هي من متحور دلتا .