الرئيس الأوكرانى: لدينا الآن كل شىء تقريبا لمواجهة جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خطاب زيلينسكى السنوى أمام البرلمان الأوكرانى، حول الوضع الداخلى والخارجى لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.
وقال زيلينسكى: "كنا نحارب (كوفيد-19) منذ عامين، بالفعل لقد بدأنا بلا شىء تقريبا، والآن لدينا كل شىء تقريبا المستشفيات والأسرة والأكسجين والأهم من ذلك اللقاحات".
وأكد أن حملة التطعيمات انطلقت بمعدل يقارب 10 آلاف جرعة لقاح فى اليوم، بينما تم فى شهر نوفمبر الماضى فقط تقديم 6.5 مليون جرعة.
وأضاف زيلينسكى أنه فى المجمل، تم إعطاء حوالى 24 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس فى جميع أنحاء أوكرانيا منذ إطلاق حملة التطعيم، مؤكدا أن ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة فى أوكرانيا.
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